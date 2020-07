Mine Vaganti stasera mercoledì 15 luglio su Rai Movie, trama e trailer (Di martedì 14 luglio 2020) Mine Vaganti il film stasera su Rai Movie mercoledì 15 luglio. trama e trailer “L’unica cosa più complicata dell’amore è la famiglia” è lo slogan del film in onda questa sera su Rai Movie alle 21:15: Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, una commedia corale che tocca tanti temi facendo riflette e appassionare. Scritto dal regista con Ivan Cotroneo, il film è prodotto da Fandango e Rai Cinema e girato prettamente in Puglia concentrandosi su una famiglia pugliese considerata come un nucleo di Mine Vaganti. Il film ha vinto due David di Donatello (su 13 nomination) per i non protagonisti Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini conquistando ... Leggi su dituttounpop

Mine Vaganti stasera mercoledì 15 luglio su Rai Movie, trama e trailer

“L’unica cosa più complicata dell’amore è la famiglia” è lo slogan del film in onda questa sera su Rai Movie alle 21:15: Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, una commedia corale che tocca tanti temi ...

"L'unica cosa più complicata dell'amore è la famiglia" è lo slogan del film in onda questa sera su Rai Movie alle 21:15: Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, una commedia corale che tocca tanti temi ...