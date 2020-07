Meteo NAPOLI: BEL TEMPO e clima più gradevole (Di martedì 14 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI si manterrà soleggiato, ma con temperature in lieve flessione per l'afflusso di correnti relativamente fresche. Martedì 14: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Mercoledì 15: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Giovedì 16: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Venerdì 17: ... Leggi su meteogiornale

Il meteo su Napoli si manterrà soleggiato, ma con temperature in lieve flessione per l'afflusso di correnti relativamente fresche. Martedì 14: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a ...

