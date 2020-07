Mes subito. La Bonino stana il governo sull'Europa (Di martedì 14 luglio 2020) Mes subito, è la risoluzione di +Europa e Azione che impegna il governo a prendere i fondi europei. Risoluzione che dovrebbe essere votata domani, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in aula, ma che sarebbe avversa alla maggioranza. “Non c’è modo se non con una forzatura inaccettabi Leggi su ilfoglio

La7tv : #omnibus @emmabonino attacca l'indecisione del governo sul #MES: 'Basta con questa sceneggiata. Il paese ha bisogno… - Piu_Europa : La maggioranza è divisa e l'unico collante è il rinvio su qualsiasi decisione. Domani in parlamento presenteremo un… - Piu_Europa : ???? #MES SUBITO! MERCOLEDÌ IN SENATO MOZIONE DI #PIUEUROPA @emmabonino a @repubblica “Quello del Mes è il debito m… - DarioPanzac89 : RT @fattoquotidiano: Mes, Bonino: “Soldi disponibili subito, altri fondi invece arriveranno a fine 2022 o nel 2023”. De Falco: “Illogico di… - EleLombardia : #EleLombardia: @Piu_Europa: 'La maggioranza è divisa e l'unico collante è il rinvio su qualsiasi decisione. Domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes subito

Il deputato, membro della commissione Politiche Ue, contattato da Affaritaliani.it, sostiene un serafico “No al Mes, senza se e senza ma” e ... ma l’Italia ha bisogno di risorse subito. Come se ne ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...