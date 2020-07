Matera, la picchia e lei scappa insieme al figlio: arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) Matera - Per sfuggire alle violenze del compagno, è scappata insieme al figlio: il giovane di 25 anni l'ha però inseguita prima di essere fermato e arrestato in flagranza di reato dalla Polizia, a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MATERA - Per sfuggire alle violenze del compagno, è scappata insieme al figlio: il giovane di 25 anni l'ha però inseguita prima di essere fermato e arrestato in flagranza di reato dalla Polizia, a Mat ...

