‘Made in Sud’, Stefano De Martino replica ai rumor sul presunto triangolo con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. E a proposito di Mariana Rodriguez.. (Di martedì 14 luglio 2020) Continua puntata dopo puntata il giro di battute sul gossip che riguarda Stefano De Martino. A Made in Sud il comico Peppe Iodice ha nuovamente preso in giro l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è questa volta lo ha fatto sulle storie dell’ iPad in merito al presunto tradimento con la conduttrice Alessia Marcuzzi – smentito sia da De Martino che dalla conduttrice – e sul nuovo flirt con Mariana Rodriguez. L’ennesima rottura con Belen Rodriguez è sicuramente uno dei temi più caldi dell’estate 2020 e come ci si aspettava è oggetto di gag e battute. Come anticipato pocanzi infatti Iodice ne ha approfittato dei ... Leggi su isaechia

