La Boschi innamorata scatena la lite con l’ex fidanzata di Giulio Berruti: “E’ vecchia…” (Di martedì 14 luglio 2020) “A me non risulta…”, è la velenosa frecciata che l’ex fidanzata di Giulio Berruti, nuova fiamma di Maria Elena Boschi, indirizza all’esponente politica del partito di Matteo Renzi. Lei si chiama Francesca Kirchmair, attrice e produttrice svizzera, apparsa sorpresa dalle foto pubblicate sul settimane “Chi” che documentano un flirt in atto tra la Boschi e Berruti. La Kirchmair, attrice e produttrice 24enne di origine svizzera, ha parlato al settimanale Di Più della fine del suo amore con Berruti: “Sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e ... Leggi su secoloditalia

