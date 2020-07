"Io, Vittorio Feltri": per i 20 anni di Libero, il film che svela l'uomo che in pochi conoscono (Di martedì 14 luglio 2020) Il 18 luglio il quotidiano Libero, fondato da Vittorio Feltri, compie vent'anni. Nell'occasione verrà presentato e offerto il film Io, Vittorio Feltri, (durata 65') scritto e raccontato da me, diretto da Tiziano Sossi, prodotto e distribuito dalla Dna di Giovanni De Santis. Ne propongo una selezione. Il film “Io, Vittorio Feltri” sarà disponibile in streaming IN OMAGGIO solo per gli abbonati all'edizione cartacea e digitale del quotidiano nel periodo dal 17 al 31 luglio facendone richiesta alla mail promozioni@Liberoquotidiano.it (per tutti colore che non sono in possesso di un abbonamento il film sarà disponibile ... Leggi su liberoquotidiano

