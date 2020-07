In Mongolia 15enne muore di peste bubbonica dopo aver mangiato carne di marmotta (Di martedì 14 luglio 2020) Un altro caso di peste bubbonica in Mongolia. Un ragazzo di 15 anni nella provincia sud-occidentale di Gobi-Altai è deceduto dopo aver contratto la peste mangiando della carne di marmotta tre giorni prima, che aveva cacciato insieme a due suoi amici. “Abbiamo messo in quarantena le prime 15 persone entrate in contatto con il deceduto e ora sono state sottoposte a un trattamento con antibiotici”, ha dichiarato Narangerel Dorj, portavoce del Ministero della Salute. Altri cinque distretti di quella provincia sono stati posti in quarantena per i prossimi sei giorni. Dall’inizio del mese sono 3 i casi di peste nel paese. Il primo è stato un pastore, nella Mongolia Interna in Cina. Le ... Leggi su huffingtonpost

