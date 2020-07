In Francia primo caso di contagio Covid in utero: è il quarto nel mondo (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo i tre casi segnalati nelle ultime settimane tra Italia e Stati Uniti, arriva una nuova conferma della trasmissione in utero del virus SarsCov2. Questa volta si tratta di un bambino nato a Parigi, come riporta sulla rivista Nature Communications il gruppo guidato da Daniele De Luca, degli ospedali universitari Saclay.Il contagio è avvenuto attraverso la placenta. La madre, ricoverata in ospedale con febbre e tosse forte, è risultata positiva al nuovo coronavirus, così come il bambino è risultato positivo al virus fino a 18 giorni dopo il parto. I medici hanno visto nel neonato sintomi neurologici simili a quelli dei pazienti adulti e ritengono che potrebbero essere stati causati da un’infiammazione vascolare indotta dal virus. Nella placenta è stata inoltre individuata una maggiore carica virale che nel ... Leggi su huffingtonpost

