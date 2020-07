Il Segreto puntata 14 luglio 2020: Emilia affronta Pardo (Di martedì 14 luglio 2020) Il Segreto torna in replica con la puntata del 14 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 15.45. Domani vedremo Emilia mettersi in serio pericolo dopo aver scoperto chi è il responsabile del pestaggio ai danni di suo padre Raimundo. Pepa continuerà a indagare per far emergere la verità su Martin, ma non sa che Angustias troverà una complice che la farà uscire molto prima dalla casa di cura nella quale è stata ricoverata. Tristan e Pepa continueranno a farsi la guerra. Entrambi si amano ma il loro orgoglio è più forte. Francisca invece dovrà fare i conti con la furia degli operai dopo l’incidente che li vedrà coinvolti. Leando avrà urgente bisogno di un medico ma a Puente Viejo non c’è… ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : IL SEGRETO anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020 - #SEGRETO #anticipazioni #puntata - Notiziedi_it : Replica Il Segreto in streaming, puntata 13 luglio 2020 | Video Mediaset - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020 - CIAfra73 : @Tristan__esdpv @nico_lai93 @Gio79803890 @QuiMediaset_it @Federic01996 @CorneliaHale94 Magari si inventano i flash… - Notiziedi_it : Replica Il Segreto in streaming, puntata 13 luglio 2020 | Video Mediaset -