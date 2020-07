IL PARADISO DELLE SIGNORE 4: anticipazioni di martedì 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 14 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020Angela rivela a Gabriella di essersi licenziata dal circolo anche per allontanarsi da Riccardo, ma ora cerca un nuovo lavoro per poter pagare il detective privato incaricato di rintracciare suo figlio. Federico, nonostante la contrarietà della madre, intende affrontare l’operazione ed è perfettamente conscio dei rischi. Proseguono gli screzi tra Gabriella e Cosimo per questioni di lavoro, ma lui sembra più distratto e nervoso del solito. In caffetteria, il juke-box riprende a funzionare grazie a Rocco. Il ... Leggi su tvsoap

