I convocati per Bologna-Napoli, assenti Younes e Llorente (Di martedì 14 luglio 2020) Domani, alle 19.30, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club di De Laurentiis ha pubblicato la lista dei convocati a disposizione di Rino Gattuso. Non partiranno con la squadra né Llorente, che è ancora alle prese con lavoro differenziato in palestra e neppure Younes, per un risentimento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo I convocati per Bologna-Napoli, assenti Younes e Llorente ... Leggi su ilnapolista

PescaraCalcio : VENEZIA. ?? ??I CONVOCATI - acmilan : The squad for #NapoliMilan ?? I convocati per la sfida del San Paolo ???? #SempreMilan @BioscalinITA - juventusfc : #MilanJuve ???? I convocati bianconeri in partenza per Milano! #FinoAllaFine - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Bologna-Napoli, ecco i convocati di Gattuso: non c’è Younes: Bolog… - sscalcionapoli1 : I convocati di Gattuso per il Bologna: out Llorente e Younes #BolognaNapoli #featured #ForzaNapoliSempre #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : convocati per LIVE | Serie A, i CONVOCATI della 32^ giornata: le scelte di Longo, c'è Berenguer FantaMaster Pescara. Entro l’estate 2021 soluzione problemi depurazione acque.

Riunione tecnica per fare il punto della situazione sui lavori per il miglioramento della depurazione. Entro l’estate 2021 Pescara risolverà la maggior parte dei problemi legati alla depurazione delle ...

Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...

Riunione tecnica per fare il punto della situazione sui lavori per il miglioramento della depurazione. Entro l’estate 2021 Pescara risolverà la maggior parte dei problemi legati alla depurazione delle ...Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...