Heroes | il primo concerto italiano in live streaming all' Arena di Verona con 34 artisti | da Achille Lauro a Tommaso Paradiso

Sono stati annunciati gli ospiti di Heroes all’Arena di Verona, il concerto in programma per il mese di settembre a supporto degli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronaviru ...

Heroes, a settembre a Verona un concerto in streaming per i lavoratori della musica

34 artisti e 5 ore di musica “dal vivo” con con Afterhours, Diodato, Brunori Sas, Mahmood, Subsonica e altri i biglietti per lo show collettivo, pensato per lo streaming, che si terrà il 6 settembre a ...

