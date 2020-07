Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, i fumogeni dall’elicottero rivelano il sesso del bebè (Di martedì 14 luglio 2020) Si sa: la sobrietà non è esattamente il punto forte di Gianluca Vacchi, e anche l’esperienza di diventare padre, tra pochi mesi, sembra non riuscirà a cambiare le cose. L’imprenditore ha infatti condiviso sui social il momento in cui lui e la compagna Sharon Fonseca hanno scoperto il sesso del bebè che stanno aspettando. La coppia ha atteso il verdetto in giardino, mano nella mano, finché in cielo non è apparso un elicottero che volando sopra le loro teste ha fatto cadere dall’alto una pioggia di polvere rosa. “Siamo felici di condividere con voi la scoperta del sesso del nostro bambino” ha scritto Vacchi, per poi aggiungere: “Ti stiamo aspettando piccola principessa”. Chi è ... Leggi su tvzap.kataweb

