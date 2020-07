Ferrari, Vettel: “Non scappo, voglio concludere la stagione anche solo per rispetto” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo il doppio flop in Austria, in molti hanno ipotizzato un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari già in questa stagione, dunque prima rispetto alla scadenza naturale del contratto. Il pilota tedesco, però, ha smentito questa eventualità: “Non penso proprio che accadrà, non scappo. Credo di avere qualcosa da dimostrare, in primis a me stesso. E sono qui proprio per questo. Tanti ragazzi nel team mi hanno dato molto in questi anni, e anche solo per una questione di rispetto, voglio portare a termine il mio impegno sino alla fine. Non penso neanche lontanamente a scappare”. Nel 2021, invece, il quattro volte campione del mondo come è noto cambierà sedile, ma in realtà aspetta ... Leggi su sportface

Redblack100x100 : RT @sportface2016: #Ferrari, Sebastian #Vettel: 'Non scappo, voglio concludere la stagione anche solo per rispetto' - sportface2016 : #Ferrari, Sebastian #Vettel: 'Non scappo, voglio concludere la stagione anche solo per rispetto' - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? Avviati i colloqui tra #Vettel e #RacingPoint Secondo la stampa tedesca il ferrarista potrebbe sostituire Sergio #Perez dal… - torillo59 : RT @dariodivico: Ferrari: il disastro di oggi è figlio del mancato addio a Vettel @corriere - pansera_matteo : RT @RaiSport: ?? Avviati i colloqui tra #Vettel e #RacingPoint Secondo la stampa tedesca il ferrarista potrebbe sostituire Sergio #Perez dal… -