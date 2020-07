Elisabetta Canalis in costume fa impazzire Instagram: “Si vede tutto” (Di martedì 14 luglio 2020) Elisabetta Canalis regala ai suoi fan e followers di Instagram un altro scatto da urlo, mostrandosi in forma più smagliante che mai. Affascinante, sensuale, bellissima. Ora che è una donna nel pieno della maturità, Elisabetta Canalis sfoggia una classe e una capacità di seduzione ineguagliabile. La ragazza conosciuta diversi anni fa, procace ma acerba, al … L'articolo Elisabetta Canalis in costume fa impazzire Instagram: “Si vede tutto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitcultura : Elisabetta Canalis, il costume copre poco – Foto - infoitcultura : Elisabetta Canalis, la confessione di George Clooney sulla loro storia: 'Ciò che non sapete di lei' - infoitcultura : Elisabetta Canalis, George Clooney svela un retroscena inaspettato su di lei - zazoomblog : Elisabetta Canalis super sexy - reggiseno e slip “trasparente”: la foto conquista i fan - infoitcultura : George Clooney, la confessione su Elisabetta Canalis anni dopo la rottura: “Ciò che non sapete su di… -