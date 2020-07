Elezioni federazioni, Spadafora boccia la delibera Coni (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministero dello Sport ha appena inviato una lettera al Coni nella quale viene in sostanza bocciata la 'finestra lunga' per le Elezioni del Comitato olimpico e delle federazioni. Gli uffici del ... Leggi su gazzetta

Il ministero dello Sport ha appena inviato una lettera al Coni nella quale viene in sostanza bocciata la "finestra lunga" per le elezioni del Comitato olimpico e delle federazioni. Gli uffici del ...