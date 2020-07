Come dimagrire e sgonfiarsi velocemente senza sforzi: bastano piccoli accorgimenti e alcune regole d’oro (Di martedì 14 luglio 2020) In estate “piovono” diete: web, riviste, passaparola, propinano regimi alimentari di varia natura da quelli estremi a quelli più permissivi. Milioni di italiani di questi tempi si confrontano con la prova costume (o semplicemente con la bilancia) e Come sempre l’isteria generale estiva porta a diete fai-da-te a volte anche dannose. È indispensabile riportare l’attenzione su una corretta alimentazione affinché questo momento fatidico non si traduca in una clamorosa delusione. Se il desiderio è dimagrire senza grossi sacrifici, è possibile seguire alcune regole utili per sgonfiarsi e perdere peso senza eccessivi sforzi. Non sempre, infatti, bisogna soffrire, cimentarsi in faticose e ... Leggi su meteoweb.eu

