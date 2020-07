Banche, ABI: “Crescono prestiti a famiglie e imprese. Sofferenze in calo” (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Crescono i prestiti a famiglie e imprese mentre, contestualmente, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento rimangono su livelli particolarmente bassi. In calo le Sofferenze nette delle Banche, in aumento la dinamica della raccolta complessiva. Questo lo scenario post lockdown che emerge dal rapporto mensile dell’Abi di luglio 2020 su Economia e Mercati Finanziari-Creditizi. Le attività finanziarie delle famiglie italiane – si legge nel rapporto – sono aumentate del 5,2% nel quarto trimestre del 2019 rispetto allo stesso trimestre del 2018. Bene i depositi, le assicurazioni ramo vita, i fondi pensione e TFR, i fondi comuni e le azioni e partecipazioni, in flessione le obbligazioni. A giugno 2020 i prestiti a ... Leggi su quifinanza

LaPresse_news : Banche, Abi: A maggio prestiti famiglie e imprese accelerano a +2,8% - LaPresse_news : Banche, Abi: Sofferenze ancora in calo, a maggio -19,5% a 26,2 mld - ScaraN14 : @agorarai @NicolaGratteri Manca il nesso con l'ABI. Le banche sono private, non cagano fuori i soldi dal nulla. É l… - ninnipetrol : RT @unimpresa: BANCHE: UNIMPRESA, FLOP PRESTITI GARANTITI SOLO 13% RISPETTO A PROMESSE GOVERNO - FabrizioZulli : RT @unimpresa: BANCHE: UNIMPRESA, FLOP PRESTITI GARANTITI SOLO 13% RISPETTO A PROMESSE GOVERNO -