Amantea, i migranti positivi al Covid saranno trasferiti all’ospedale militare del Celio (Di martedì 14 luglio 2020) saranno trasferiti al Celio questa sera i 13 migranti risultati positivi al Covid 19 che si trovano ad Amantea (Cosenza). Una soluzione per la quale la governatrice della Calabria Jole Santelli esprime soddisfazione avvertendo però che il problema resta e non è risolto. “Per contrastare il pericolo di diffusione del Covid-19 – dice Santelli – occorrono unità navali destinate all’assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti. Pertanto, in una fase emergenziale come quella attuale, è necessario monitorare le coste calabresi ed evitare gli sbarchi”. Un viaggio di circa sei ore Il trasferimento, come sottolinea la prefettura di Cosenza, sarà a cura della Croce ... Leggi su secoloditalia

