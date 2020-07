All’Ospedale Monaldi di Napoli all’avanguardia per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata (Di martedì 14 luglio 2020) L’Ospedale Monaldi è il primo in Italia a utilizzare infusioni ripetute di inodilatatori in regime di Day Hospital per il trattamento di pazienti con insufficienza cardiaca avanzata. L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. In Italia 600.000 persone, circa 1% della popolazione, … Leggi su 2anews

