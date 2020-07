Wurstel di pollo veloci, genuini e fatti in casa. Ottimi per grandi e piccini! (Di lunedì 13 luglio 2020) Wurstel di pollo veloci, genuini e fatti in casa Dopo tante cose negative sentite su questo alimento è davvero difficile sapere cosa comprare e cosa no. E cosa c’è di meglio per i nostri bambini, che amano particolarmente i Wurstel, di un prodotto genuino fatto in casa? Farli è davvero semplicissimo, occorrono davvero pochissimi ingredienti. Saranno gustosi, magri e salutari, ma vediamo insieme cosa ci occorre: Wurstel di pollo veloci, genuini e fatti in casa: un secondo gustoso per grandi e piccini! Ingredienti per 10 Wurstel: 300gr di petto di pollo 1 ... Leggi su pianetadonne.blog

