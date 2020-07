Un 14 luglio diverso, come sarà la festa nazionale dei francesi post Covid (Di lunedì 13 luglio 2020) Luglio è sempre stato il mese della Francia. Il Tour de France, la gara ciclistica più importante al mondo, si corre in luglio e c’è il giorno della festa nazionale, il 14. Quest’anno il tour si corre a settembre e la parata militare sugli Champs-Élysées non ci sarà, ma il 14 luglio non cambia significato. Dal giorno successivo tutta la Francia sarà zona verde, segno della fine dell’emergenza. Leggi su vanityfair

Formula 1 - la ripresa il 5 luglio. Ma è tutto diverso Sta per iniziare il campionato di Formula 1 più strano, incerto e anomalo di sempre. 112 giorni dopo i motori si riaccendono. Da quel 15 marzo, quando macchine e piloti erano pronti per il via del mondiale in Australia è successo di ...

Ultime Notizie dalla rete : luglio diverso Un 14 luglio diverso, come sarà la festa nazionale dei francesi post Covid Vanity Fair.it Corea del Sud: coronavirus, in aumento i casi giornalieri

Seul, 13 lug 07:18 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 62 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di ieri, 12 luglio, il peggiore bilancio giornaliero ...

Diretta/ Genoa Spal (risultato finale 2-0): il Grifone batte un colpo per la salvezza

Genoa Spal, che è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, apre il programma delle partite di domenica 12 luglio per la 32^ giornata di Serie A 2019-2020: si gioca infatti alle ore 17:15. Una sfida che ...

