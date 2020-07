Tuttosport: oggi iI Napoli incontra con Ramadani per il futuro di Koulibaly (Di lunedì 13 luglio 2020) Nei giorni scorsi Koulibaly ha parlato personalmente del suo futuro, dicendo che se il Napoli lo vorrà continuerà a giocare in azzurro, ma dalla società non sono arrivate risposte incoraggianti in questo senso. Come riporta oggi Tuttosport oggi è atteso a Napoli l’entourage di Fali Ramadani per fare il punto della situazione su Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Per Kalidou, la storia è già scritta: se arriverà al Napoli un’offerta da non meno di 80 milioni da parte di un club gradito al difensore, allora l’operazione verrà portata a termine, altrimenti Kalidou continuerà a giocare in maglia azzurra. Per Maksimovic ... Leggi su ilnapolista

