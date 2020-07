Tuo figlio beve abbastanza? Dalla Sipps il decalogo ‘estate sicura’ (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Se per una mamma è generalmente più facile osservare quanto mangia il proprio figlio, la stessa cosa non si può dire sul versante ‘idratazione’. Quando un bambino smette di essere allattato si apre, infatti, il capitolo ‘assunzione liquidi’ ed è sempre dietro l’angolo l’incubo ‘disidratazione’. E se lo stimolo della sete si sviluppa bevendo, saranno due le domande che rimbomberanno nella testa dei genitori: mio figlio beve abbastanza? Come invogliarlo a bere di più, soprattutto in estate? “Quando un bambino avverte lo stimolo della sete si è già innescata una fase iniziale di disidratazione, la cui percezione è meno pronta ed efficace e il cui aggravamento può diventare una vera e propria emergenza sul piano clinico” risponde chiaramente Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), che in aiuto dei genitori, anche sotto l’ombrellone, entra nel dettaglio: “Il fabbisogno idrico giornaliero varia in base alla fascia d’età: 1,4 litri da 4 a 6 anni; 1,8 litri da 7 a 10 anni; 2 litri nella prima adolescenza e aumenta in proporzione alle perdite dovute all’esercizio fisico, alle condizioni ambientali e all’eventuale presenza di disturbi o patologie, per esempio vomito, diarrea e malattie febbrili”. Leggi su dire

CardRavasi : Il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che hai fatto. (Dt 1,31b) - neveadagosto : RT @tinapica88: Io non sono madre e non posso capire. Allora lo devi capire tu, che alla decima volta che tuo figlio viene a buttarmi l'ac… - unmarediguai : RT @AurelioElios55: “Il giorno che capisci che tuo padre aveva ragione, è il giorno che tuo figlio inizia a darti torto” - Flosta5 : @StalkerAnsya Mio figlio faceva qualcosa di simile, ma in pantaloni del pigiama e ciabatte. Però verso i 10-12 anni… - fmarilu11 : RT @Marinella456: #primagliitaliani vuol dire che se hai un solo pane decidi di darlo a tuo figlio piuttosto che ad un estraneo. Chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Tuo figlio Pediatri SIPPS: “Tuo figlio beve abbastanza? Se te lo chiede è già troppo tardi” Meteo Web Kelly Preston morta, la figlia Ella Travolta e il dolore su Instagram: «Hai reso la vita così bella»

Kelly Preston tra amore e dolore: la storia con Travolta, il dramma del figlio, Scientology Kelly Preston è morta ... «Grazie per essere lì per me, non importa cosa. Grazie per il tuo amore. Grazie ...

"Virgi, Roma nun te merita". Il sonetto di Grillo è assist o bocciatura? La sindaca: "Amo la città e vado avanti"

Beppe Grillo ha postato sui social un “sonetto” in difesa di Virginia Raggi dal titolo ‘Virgi, Roma nun te merita’ (Virginia, Roma non ti merita). Nel testo, in dialetto romanesco, scritto da Franco F ...

Kelly Preston tra amore e dolore: la storia con Travolta, il dramma del figlio, Scientology Kelly Preston è morta ... «Grazie per essere lì per me, non importa cosa. Grazie per il tuo amore. Grazie ...Beppe Grillo ha postato sui social un “sonetto” in difesa di Virginia Raggi dal titolo ‘Virgi, Roma nun te merita’ (Virginia, Roma non ti merita). Nel testo, in dialetto romanesco, scritto da Franco F ...