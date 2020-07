Tra Pd e Italia viva volano stracci. La Morani scatena la rissa social (Di lunedì 13 luglio 2020) Il derby tra Pd e Italia viva finisce a insulti. A lanciare il sasso due giorni fa è stata Alessia Morani, sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico del Pd, che ha pubblicato gli screenshot di alcuni commenti offensivi lanciati sui social da sostenitori di Italia viva. "Credo che abbia un problema. Non con me, sia chiaro, ma con il rispetto per le persone e l'educazione. Si possono avere idee e opinioni diverse ma questi comportamenti sono davvero preoccupanti oltre che imbarazzanti", scrive la Morani mostrando i post su cui viene definita "testa di c...", "falsificatrice seriale" e via dicendo. Il motivo del contendere è l'assegno unico per i figli su cui la Morani prova a mettere il cappello mentre i ... Leggi su iltempo

Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - CarloStagnaro : La qualità dei servizi pubblici ha effetti sia diretti sia indiretti sulla #crescita. Evviva @lavoceinfo che, con q… - Viminale : #Traffico di esseri umani, al via a #Trieste il vertice tra i ministri dell'Interno di Italia, Germania, Francia, S… - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @Federic93846004: Questo accade nell’ultimo mese!!! Con una media di 200 contagi intutta Italia al giorno PARLANO dell’aumento dal 2%al… - CriAreaNordMil : crocerossa: ???Alla prima serata dell'Ischia Global Film & Music, premiati 3 Volontari di cricodogno con l'Ischia Hu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Italia La guerra tra Italia e Francia ora si combatte sulle sigarette ilGiornale.it Bankitalia: peggiorano le aspettative delle imprese sull’economia generale

In peggioramento le aspettative delle imprese sulla situazione economica generale secondo l’indagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 25 maggio e il 17 giugno 2020 presso le imprese italiane con ...

I raccoglitori di rifiuti? Li abbiamo trasformati in eroi

«È la chiave vincente, fare sintesi tra processi economici e il valore sociale che si ... tra l’aprile 2017 e il luglio 2020 grazie al co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo ...

In peggioramento le aspettative delle imprese sulla situazione economica generale secondo l’indagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 25 maggio e il 17 giugno 2020 presso le imprese italiane con ...«È la chiave vincente, fare sintesi tra processi economici e il valore sociale che si ... tra l’aprile 2017 e il luglio 2020 grazie al co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo ...