Tentata rapina ai danni di Massimo Cellino: aggredito al supermercato (Di lunedì 13 luglio 2020) Tentata rapina ai danni di Massimo Cellino: all'uscita di un supermercato di Padenghe, dove abita, il presidente del Brescia sarebbe stato aggredito da una coppia di malviventi, procurandosi anche una ... Leggi su bresciatoday

SkySport : Brescia, tentata rapina a Cellino ma il presidente reagisce e la sventa - SkyTG24 : Brescia, tentata rapina a Massimo Cellino che sventa il colpo - UgoBaroni : RT @SkySport: Brescia, tentata rapina a Cellino ma il presidente reagisce e la sventa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Brescia, tentata rapina a Massimo Cellino che sventa il colpo - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??? #Brescia, #Cellino vittima di una tentata rapina?? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Tentata rapina

A Padenghe, in provincia di Brescia, il presidente delle Rondinelle è stato aggredito da due malviventi che lo hanno avvicinato per portargli via il prezioso oggetto: il dirigente ha reagito, rimedian ...Accerchiato e rapinato da sei uomini all'interno del parco delle Cascine ... L'uomo ha opposto resistenza quando i soggetti hanno tentato di "ripulirlo" anche del cellulare e di altri effetti ...