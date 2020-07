Serie A, l’Assemblea di Lega non oscura Sky e chiede la riapertura degli stadi (Di lunedì 13 luglio 2020) Con la presenza di tutti e venti i club di Serie A si è svolta nella mattinata di lunedì l’Assemblea di Lega in videoconferenza. Come riportato in una nota, le società hanno dato mandato al professor Vaccarella di pressare Sky intimando il pagamento della rata di maggio dei diritti tv dopo l’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Milano. In ogni caso, non è stato oscurato il segnale alla pay tv in rispetto degli interessi di tifosi e sponsor. Al contempo, i club chiedono di riaprire parzialmente gli stadi il prima possibile: “A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, l'Assemblea di Lega non oscura #Sky e chiede la riapertura degli stadi - MondoNapoli : Ansa - Diritti tv, è iniziata l'assemblea della Lega Serie A: i dettagli - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 ANSA – Diritti tv, al via l’assemblea di Lega Serie A sulla vertenza a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Al via l'assemblea della Lega Serie A sulla vertenza con Sky - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Al via l'assemblea della Lega Serie A sulla vertenza con Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Assemblea L'intervista a Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia» Corriere della Sera