Scontro sullo stato d’emergenza, alta tensione tra le forze politiche (Di lunedì 13 luglio 2020) Ipotesi di una proroga a fine ottobre per quanto riguarda l’emergenza Covid 19​. La Lega presenterà una risoluzione contraria. Martedì il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Speranza sul nuovo Dpcm per le misure che scadono il 14 luglio. Il premier riferirà in Aula prima del 31 luglio. Tra le ipotesi sul tavolo del governo vi … L'articolo Scontro sullo stato d’emergenza, alta tensione tra le forze politiche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

