Roma, commerciante torna dall’Egitto e riapre il locale senza rispettare la quarantena: scattano sanzione e chiusura (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel quartiere Monti, un locale che vende alimenti e bevande anche da asporto è stato chiuso per 5 giorni poiché il titolare, di nazionalità egiziana, non ha osservato il previsto periodo di quarantena fiduciaria mentre un esercizio commerciale è stato sanzionato per aver posto in vendita alcol oltre i limiti temporali imposti. Sempre nel quartiere Monti, 7 ragazzi sono stati denunciati per rissa. I ragazzi, tutti 19enni Romani appartenenti al medesimo gruppo e in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, sono stati bloccati, in via dell’Arco del Monte, dai Carabinieri mentre prendevano attivamente parte alla rissa. Quest’ultima sarebbe scaturita per futili motivi poiché uno di loro avrebbe accusato un suo amico di avergli causato lo smarrimento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, commerciante torna dall’Egitto e riapre il locale senza rispettare la quarantena: scattano sanzione e chiusura - Stefani97408687 : Una volta a roma ..se facevi una vertenza a un commerciante ebreo non lavoravi + idem se fai una causa ai palazzina… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma commerciante Coronavirus a Roma, bengalese positivo: «Giravo da giorni in città, forse ho infettato altri» Il Messaggero Coronavirus a Roma, bengalese positivo: «Giravo da giorni in città, forse ho infettato altri»

«Come sto? Meglio. La febbre ora è bassa, ho solo un grande mal di testa», risponde R. M., classe 1980 di Dacca, ricoverato da sabato all’Urban Garden Hotel, sulla Tiburtina, in zona Rebibbia, albergo ...

Grande Alfredo, davvero un bel fungo! Ecco chi è la "star" del web... lanciata dal Tirreno

Perché solo ora la nipote di Alfredo, Beatrice Romani, giovane commerciante cecinese, ha scoperto l’arcano. «Ero a cena con dei parenti di Roma - racconta Beatrice - e sul telefonino mi hanno ...

«Come sto? Meglio. La febbre ora è bassa, ho solo un grande mal di testa», risponde R. M., classe 1980 di Dacca, ricoverato da sabato all’Urban Garden Hotel, sulla Tiburtina, in zona Rebibbia, albergo ...Perché solo ora la nipote di Alfredo, Beatrice Romani, giovane commerciante cecinese, ha scoperto l’arcano. «Ero a cena con dei parenti di Roma - racconta Beatrice - e sul telefonino mi hanno ...