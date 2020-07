Roma, assembramenti al Sant’Eugenio: tutti in fila accalcati e orari visite non rispettati (Di lunedì 13 luglio 2020) Mattinata di ordinaria follia all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nei pressi dell’ingresso di uno dei Poliambulatori si sono infatti registrati assembramenti pericolosi tra gli utenti in attesa di essere visitati. Segnalazioni raccolte e rilanciate dall’associazione Codici, impegnata a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la qualità dei servizi offerti dagli ospedali in questo difficile e delicato momento. “Abbiamo ricevuto delle lamentele – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – sulla situazione che si è registrata questa mattina al Sant’Eugenio nei pressi di uno dei Poliambulatori. Gli utenti sono stati costretti ad aspettare il proprio turno accalcati davanti all’ingresso, senza che fosse garantita la distanza di sicurezza. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Roma, isolate alcune piazze della movida per assembramenti. Oltre tremila controlli dei vigili nel weekend, chiusa… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, isolate alcune piazze della movida per assembramenti. DIRETTA - iltrenoromalido : Assembramenti sui bus - le linee più affollate di Roma Com’era prevedibile ora è allarme assembramenti sui bus di… - RTN_24 : Assembramenti sui bus - le linee più affollate di Roma - CorriereCitta : Roma, assembramenti al Sant’Eugenio: tutti in fila accalcati e orari visite non rispettati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramenti Assembramenti a Roma e sui litorali, dall'Argentario a Villa Borghese la nottata folle della movida Il Messaggero Movida a Roma, troppi drink e assembramenti: isolate due piazze a Trastevere e piazza Bologna per la seconda volta

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito una capillare attività di controllo sul territorio capitolino, con particolare attenzione alle zone tipiche della movida: ...

Coronavirus Roma, isolate alcune piazze della movida per assembramenti. DIRETTA

Nonostante intere piazze transennate come a Trastevere , piazza Trilussa, e nel Municipio II piazza Bologna le strade continuano a essere piene di assembramenti fino a tarda notte. Tremila i controlli ...

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito una capillare attività di controllo sul territorio capitolino, con particolare attenzione alle zone tipiche della movida: ...Nonostante intere piazze transennate come a Trastevere , piazza Trilussa, e nel Municipio II piazza Bologna le strade continuano a essere piene di assembramenti fino a tarda notte. Tremila i controlli ...