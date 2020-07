Prosegue a Palermo la mobilitazione dei lavoratori spettacolo (Di lunedì 13 luglio 2020) Continua a Palermo la mobilitazione dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Il 14 luglio, il giorno del Festino, "Santa Rosalia degli invisibili" con una serie di triunfi rielaborati in forma di denuncia darà voce a chi una voce, in questo momento, non ce l'ha. È il secondo atto di protesta di "Arte è martello" (il primo fu lo sciopero al contrario di giorno 5 giugno) e prevede che "Santa Rosalia degli Invisibili", raggiunga i quartieri Zen (ore 17 e 30 circa), Romagnolo (ore 18 e 30), Borgo Vecchio (ore 19,30) e Albergheria (ore 21 circa).Il simulacro sarà trasportato su un furgoncino, simbolo dei lavoratori, addobbato da rose di carta realizzate da bambini e dai residenti dei quartieri Zen e Albergheria, attraverso dei laboratori ideati dagli artisti e tenuti dai ... Leggi su ilfogliettone

Palermo, 13 lug. (askanews) - Continua a Palermo la mobilitazione dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Il 14 luglio, il giorno del Festino, "Santa Rosalia degli invisibili" con una serie ...

Movida a Palermo: aggrediti agenti durante i controlli

La Polizia Municipale rende noto di aver sanzionato quattro locali nell'ambito dei controlli effettuati ieri sera per il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19. Nel corso dei controlli, in ...

