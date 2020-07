Previsioni Meteo, freschi venti da Nord fanno crollare le temperature: -10°C sull’Italia tra oggi e domani (Di lunedì 13 luglio 2020) Previsioni Meteo – Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, il cambio di circolazione si è puntualmente concretizzato sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Dopo diverse giornate governate da un regime anticiclonico a prevalente matrice azzorriana, ma talora anche con qualche contributo più caldo subtropicale, l’assetto barico a scala euro-atlantica è già mutato e muterà ancor più nel corso dei prossimi giorni. Nella sostanza, l’alta pressione sta progressivamente concentrando i suoi massimi in sede oceanica orientale o, al più, verso la Penisola Iberica, perdendo geo-potenziali in corrispondenza dell’Europa e del Mediterraneo centrale dove, con sempre maggiore efficacia, invece, affluiranno correnti fresche settentrionali, in ... Leggi su meteoweb.eu

