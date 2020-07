Polveriera Lazio: il club smentisce ma il clima nello spogliatoio è bollente. Giocatori in ansia per gli infortuni (Di lunedì 13 luglio 2020) clima tesissimo in casa Lazio dopo la sconfitta contro il Sassuolo di sabato pomeriggio (terzo KO di fila per i biancocelesti) che ha presumibilmente spento in modo definitivo le speranze Scudetto della squadra capitolina. Al termine della gara nello spogliatoio biancoceleste è andato in scena un acceso faccia a faccia tra il difensore Francesco Acerbi e il responsabile dello staff sanitario Ivo Pulcini: i due non si sono messi le mani addosso come sembrava in un primo momento (la Lazio ha... Leggi su 90min

IL COMUNICATO – Questa la nota pubblicata in serata dalla Lazio, dopo le voci riguardanti un post partita movimentato: “In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contr ...

Tutti contro tutti. Lotito contro tutti. Il paradiso Lazio si è trasformato in una specie di polveriera: ci sono contrasti all’interno dello staff (clamoroso quello tra il responsabile medico ...

Tutti contro tutti. Lotito contro tutti. Il paradiso Lazio si è trasformato in una specie di polveriera: ci sono contrasti all'interno dello staff (clamoroso quello tra il responsabile medico ...