Perché oggi la “democrazia negoziale” proposta da Confindustria non può funzionare (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel nostro paese c’è bisogno di una “democrazia negoziale”, costruita e basata su una grande alleanza tra pubblico e privato, “in cui il decisore politico non ha delega insindacabile per mandato elettorale, ma in cui esso dialoga incessantemente con le rappresentanze del mondo dell’impresa, del lavoro, delle professioni, del terzo settore, della ricerca e della cultura”. È quanto si legge nella prefazione di Carlo Bonomi al volume collettaneo “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo”. Curato da Marcello Messori ed edito da La nave di Teseo, è stato presentato al premier Conte a villa Doria Pamphilj il 17 giugno scorso. L’idea ha fatto discutere per qualche giorno, poi il silenzio. Come mai? Coniata dal sociologo Carlo Trigilia in un saggio che fa parte del libro, la “democrazia industriale” è una ... Leggi su tpi

