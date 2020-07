Ospedale Grassi di Ostia, i reparti rischiano di bloccarsi nuovamente per le misure anti-Covid 19 (Di lunedì 13 luglio 2020) Ostia rischia di perdere una seconda volta i servizi sanitari dell’Ospedale Grassi, che da venerdì scorso è diventato punto di assistenza per i casi di Covid-19 registrati nei diversi cittadini del Bangladesh presenti a Roma. Una situazione che non è confermata, ma ipotizzabile se considerati i precedenti di riferimento a poche settimane fa con le iniziative in materia di contenimento dei contagi per il Coronavirus all’interno del nasocomio lidense. Già all’inizio di giugno 2020 l’Ospedale Grassi aveva vissuto un pesante ingessamento del proprio servizio sanitario, con le rigidissime misure anti-Covid 19 che avevano bloccato le attività dei vari reparti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ostia, il "Grassi" a rischio di tornare a essere ospedale Covid

«Possiamo soltanto affermare che la lavanda è efficace nel ridurre i livelli di ansia in vari contesti, come l’ansia di chi è in ospedale e sta per affrontare ... Leggenda vuole che i guantai di ...

Lo hanno picchiato in due rompendogli il naso e mandandolo all'ospedale. Ad essere medicato con 20 giorni di prognosi un 20enne straniero aggredito dai due ed accusato dagli stessi di fare video e fot ...

