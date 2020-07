Oltre 100 testimoni: ecco la lista di Palamara che può terremotare magistratura e politica. Tutti i nomi (Di lunedì 13 luglio 2020) E' la lista che può terremotare la politica e la magistratura. Si tratta dei 133 testimoni che il pm Luca Palamara ha chiamato a deporre nel proceimento davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in merito al caso intercettazioni che ha coinvolto l'ex presidente dell'Anm. Dall'ex ministro della Giustizia e vicesegretario del Pd Andrea Orlando, al magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, ai presidenti emeriti della Consulta, Cesare Mirabelli e Giovanni Maria Flick. L'udienza è prevista il prossimo 21 luglio. L'elenco, che conta 133 nomi, comprende tra gli altri l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, l'ex senatrice Anna Finocchiaro, l'attuale vicepresidente di Palazzo dei Marescialli David Ermini e ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Il sud della #Cina flagellato dalle inondazioni: oltre 100 dispersi. Continuano le operazioni di soccorso per far e… - Agenzia_Ansa : #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% d… - Avvenire_Nei : Oltre 100 vescovi di tutto il mondo hanno firmato una Dichiarazione per chiedere agli Stati di fermare con urgenza… - shuriken_starz : RT @ScontrinoFelice: Corri a rispondere alla nuova domanda del concorso Acqua e Sapone: potresti vincere buoni spesa da 100€! - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: Dal BLOG: LA PIÙ GRANDE OPERAZIONE DI PULIZIA DEGLI OCEANI RECUPERA OLTRE 100 TONNELLATE DI RIFIUTI. Una recente operaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 100 Il sud della Cina flagellato dalle inondazioni: oltre 100 dispersi - Mondo Agenzia ANSA Denaro riciclato per conto di “Cosa nostra”: la Finanza sequestra oltre 38 milioni di euro tra conti correnti, immobili e aziende

(Tecnoandroid) Il prelievo effettuato ogni anno sui depositi è di 34,20 euro per le persone fisiche che hanno depositi medi superiori ai 5mila euro e di 100 euro per le persone giuridiche. Se il ...

Pensioni 2020-2021, novità richieste all'Italia dagli Stati Ue come riforme per rilanciare economia

Da Olanda a Germania: quota 100 e le richieste all’Italia di novità pensioni per rilanciare l’economia. Risposte da governo e prossimi passi Gestire ancora l'emergenza coronavirus e rilanciare l'econo ...

(Tecnoandroid) Il prelievo effettuato ogni anno sui depositi è di 34,20 euro per le persone fisiche che hanno depositi medi superiori ai 5mila euro e di 100 euro per le persone giuridiche. Se il ...Da Olanda a Germania: quota 100 e le richieste all’Italia di novità pensioni per rilanciare l’economia. Risposte da governo e prossimi passi Gestire ancora l'emergenza coronavirus e rilanciare l'econo ...