Nuova serie tv Star Wars: l’annuncio di The Bad Batch. Data di uscita (Di lunedì 13 luglio 2020) Il vastissimo universo di Star Wars si amplia sempre di più. È stata infatti annunciata una Nuova serie tv dedicata al mondo creato da George Lucas: si chiama The Bad Batch. Sono anni di grande fermento in Disney per quanto riguarda i lavori di espansione dell’universo Star Wars. La galassia lontana lontana raccontata sin dal 1978 da George Lucas si arricchisce di un nuovo capitolo. Su Disney+ infatti andrà in onda una Nuova serie (animata) dedicata a Guerre Stellari: si chiama The Bad Batch e prosegue il filo narrativo intrapreso nel film “La Guerra dei cloni”, pellicola appartenente alla seconda trilogia, quella uscita agli inizi degli anni 2000. Si ... Leggi su bloglive

destroyedin : Voglio vedere una nuova serie tv però senza ship che ti lacerano l’anima che non voglio soffrire - zazoomnews : In arrivo la nuova serie animata di Star Wars The Bad Batch - #arrivo #nuova #serie #animata #Batch - Ipdm9 : @alexfrosio @tackleduro Si infatti e come.da regolamento,non può essere rivisto al bar in quanto la.palla era in fa… - CRIS_GO47 : RT @letteraV: La nuova serie animata di Star Wars sarà The Bad Batch - NicaVale : RT @paolocamilli: Stasera su @SkyUno, ore 20:00, andrà in onda #Ritoccàti, la nuova serie comedy per Sky. Nel cast, insieme a tanti attrici… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova serie Snowpiercer 2: il Teaser Trailer della nuova Stagione della Serie TV TNT Mad for Series Gelbison, tesserato un attaccante ex Sorrento ed Arzanese

Per il decimo anno consecutivo in Serie D la rosa rossoblu avrà a disposizione un altro ... Puglisi continuiamo a scandagliare il mercato, vogliamo costruire la nuova Gelbison con calciatori di ...

Tennis, serie B: sconfitta interna per il CT Brindisi piegato dal Maglie

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e zero nuovi punti incassati dai biancazzurri che, sul 2 a 2 al termine delle competizioni individuali, hanno ceduto nei due doppi regolamentari, ...

Per il decimo anno consecutivo in Serie D la rosa rossoblu avrà a disposizione un altro ... Puglisi continuiamo a scandagliare il mercato, vogliamo costruire la nuova Gelbison con calciatori di ...Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e zero nuovi punti incassati dai biancazzurri che, sul 2 a 2 al termine delle competizioni individuali, hanno ceduto nei due doppi regolamentari, ...