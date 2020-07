“Non si affitta ai settentrionali”: l’assurda storia dell’annuncio della casa al mare in Calabria (Di lunedì 13 luglio 2020) “A meno di 50 mt dal mare, vacanze a Sellia Marina”. Così dice l’annuncio su subito.it. E in effetti la casa in affitto, 85 mq in provincia di Catanzaro, è piuttosto carina. Meno carino il proprietario, tal Giovanni, il quale dal 6 luglio prova ad affittarla con una sorta di selezione all’ingresso: la gente del nord non la vuole. La prima a contattarlo è Eleonora, da Milano, su WhatsApp. “Buonasera, la casa è ancora disponibile?”. Risposta di Giovanni: “Yes da dove chiama?”. “Dalla provincia di Milano, che zona è la casa?”. Quindi Eleonora viene immediatamente bloccata su WhatsApp dal signore. È bastata la parolina magica: Milano. Allora lo contatta un’amica di Eleonora, Maddalena, che gli ... Leggi su tpi

LaStampa : Abbattimento dell’orso JJ4, in Puglia spunta un cartello: “Non si affitta ai trentini” @fulviocerutti - mackaying : A Cesena le case con scritto “non si affitta a meridionali” gsjsgsjshsj bold of u to assume che capirai che sono del sud comunque - Luca8274969387 : La loro idiota non è in grado di nemmeno di affittare un appartamento di merda e GM si affitta una villa con piscin… - raffaelemodugno : @dariofrance Peccato che non è previsto per chi affitta attraverso i siti specializzati e non è un professionista.… - BarbaraBiemme : @Darko41393632 @FrankNaples81 @luigisky2 @Isotta93670079 Giusto anche qui, perché l'accezione è diventata negativa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non affitta Università, mancano studentati: ecco perché in Italia gli studenti sono obbligati a stare in famiglia Corriere della Sera