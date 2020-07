Naya Rivera: le strazianti immagini della madre e del fratello al lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) Ormai sono passati 5 giorni dalla scomparsa di Naya Rivera, le autorità stanno facendo il possibile per ritrovarla e le operazioni di recupero coinvolgono decine di persone. Sabato scorso al lago Piru sono arrivati anche il fratello dell’attrice di Glee e la madre, che si è messa in ginocchio a pochi metri dalle acque che potrebbero aver ucciso sua figlia. “Sua madre e suo fratello sono arrivati al lago e la scena è stata straziante. La donna si è messa in ginocchio mentre il figlio cercava di consolarla. I due sono rimasti un po’ di tempo a fissare l’acqua”. Non c’è nulla da aggiungere, quello della perdita di un figlio credo sia il dolore ... Leggi su bitchyf

