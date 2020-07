Napoli Milan: Fabian Ruiz e Zielinski fanno soffrire Pioli (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Napoli ha trovato con costanza Zielinski e Fabian Ruiz tra le linee. Il Milan ha sofferto molto alle spalle di Kessié e Bennacer Il Napoli raccoglie meno di quanto semina. Nonostante un’ottima produzione offensiva e pochi rischi dalle parti di Ospina, i partenopei non vanno oltre il 2-2 in casa contro il Milan. Non a caso, pur con il rammarico per il pareggio, in conferenza stampa Gattuso ha ammesso di essere rimasto soddisfatto di come la sua squadra sia arrivata con facilità negli ultimi 18-20 metri. Certo, c’è il problema di subire troppi gol rispetto a quello che si subisce. Basti pensare che, nell’arco del match, i rossoneri hanno totalizzato appena 3 passaggi chiave, un dato che dimostra come il Milan ... Leggi su calcionews24

