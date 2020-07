Napoli, lite per un apprezzamento ad un'amica, 17enne accoltellato da un coetaneo (Di lunedì 13 luglio 2020) Intorno alle 17 la rissa nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana. Il ragazzo ferito guarirà in 10 giorni Leggi su repubblica

Adnkronos : Napoli, lite per apprezzamenti: 17enne accoltella coetaneo in stazione - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Napoli, lite per apprezzamenti: 17enne accoltella coetaneo in stazione - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Napoli, lite per apprezzamenti: 17enne accoltella coetaneo in stazione - cronaca_news : Napoli, lite per un apprezzamento ad un'amica, 17enne accoltellato da un coetaneo - rep_napoli : Lite per apprezzamenti a un'amica, 17enne accoltella un coetaneo nella stazione della Cumana [aggiornamento delle 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lite Napoli, lite in strada: feriti anche due carabinieri Sky Tg24 Lite per apprezzamenti a un'amica, 17enne accoltella un coetaneo nella stazione della Cumana

Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il motivo della lite tra i due, avvenuta nel pomeriggio ...

Napoli, lite per un apprezzamento ad un'amica, 17enne accoltellato da un coetaneo

Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il motivo della lite tra i due, avvenuta nel pomeriggio ...

Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il motivo della lite tra i due, avvenuta nel pomeriggio ...Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il motivo della lite tra i due, avvenuta nel pomeriggio ...