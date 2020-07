Marotta: “Conte? Società soddisfatta del suo lavoro. Non credo ci saranno cambiamenti” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato pochi istanti prima della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna fare una valutazione generale, il nostro è un cammino che sta dando grandi soddisfazioni in termini non solo statistici, ma anche di risorse, che sono migliorate. Conte doveva migliorare le risorse che aveva a disposizione, e ci stiamo riuscendo. Non possiamo che essere contenti del lavoro di Conte e della società. Il massimo non esiste, c’è sempre qualcosa da migliorare. Il lavoro è stato ottimo, ma possiamo ancora migliorarci per cercare di ridurre il gap dalla Juventus. Quest’anno è un po’ anomalo. Ci sono squadre che hanno perso più partite in questo periodo, prestazioni ... Leggi su alfredopedulla

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - Fefinho83 : RT @Novastadio: Clamoroso! E' rottura tra #Marotta e #Conte, l'ad nerazzurro ha scelto #Allegri. Ormai è un aut aut: 'o io o lui', da ambo… - bobroommann : Contenti voi, di solito al primo anno si vince..... Eurosport : Marotta: 'L'Inter è soddisfatta del lavoro di Anto… - Pedrito141414 : @90ordnasselA Handanovic Conte e Marotta sono la rovina dell’Inter - VVincenzino : Marotta e Conte stanno facendo un lavoro splendido...un altro annetto e potranno rientrare alla base. #InterTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Conte L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908