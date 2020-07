Marocco, false accuse ad Amnesty sulla vicenda del software israeliano usato per spionaggio (Di lunedì 13 luglio 2020) C’è un inquietante aggiornamento sulla storia, raccontata in questo blog due settimane fa, relativa all’uso di un software, prodotto dall’israeliana Nso Group, da parte del governo del Marocco per spiare il giornalista Omar Radi. Una settimana dopo l’uscita del rapporto in cui Amnesty International aveva denunciato la vicenda, le autorità marocchine hanno orchestrato una campagna diffamatoria nei confronti della sezione nazionale dell’organizzazione per i diritti umani. Hanno iniziato accusando Amnesty International di non aver concesso il diritto di replica. Falso: il 9 giugno, applicando una regola che vale in occasione della pubblicazione di tutti i principali rapporti su paesi, l’organizzazione per i diritti umani aveva avvisato via ... Leggi su ilfattoquotidiano

