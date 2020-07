Lutto per James Van Der Beek, morta mamma Melinda (Di lunedì 13 luglio 2020) James Van Der Beek, che di recente ha condiviso lo strazio di un ennesimo aborto, ha atteso una settimana prima di affrontare su Instagram la scomparsa della madre, Melinda Van Der Beek. «Anche se sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, e anzi ci saremmo aspettati di essere arrivati alla fine un anno e mezzo fa, sono sotto shock. Sono grato che non stia più soffrendo, sono triste, sono arrabbiato, sono sollevato», ha scritto l’attore di Dawson’s Creek sul proprio profilo social, spiegando come la madre, un’insegnante di ginnastica, sia stata il suo punto fermo in quel caos mediatico che è Hollywood. Leggi su vanityfair

