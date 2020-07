Luglio di fuoco! Ecco le scadenze fiscali che ingorgano di adempimenti il mese (Di lunedì 13 luglio 2020) Non si può dire che questo non sia un anno eccezionale. Lo è anche, tra le altre cose, perché Luglio si è trasformato in un mese dal bollino rosso, ricco di ingorghi di adempimenti. Numerose sono le scadenze previste di cui bisogna tener conto, alcune posticipate in virtù del periodo particolare che stiamo vivendo, ma si tratterebbe di mini rinvii che sembrano prendere in giro, considerando che i problemi di liquidità di cui soffrono aziende e contribuenti non si sono risolti con la ‘poderosa potenza di fuoco’ di cui ‘Promettopoli’ si era fatto carico. Primo tra gli adempimenti che riprendiamo dal Corriere della Sera è quello del 3 Luglio, data entro la quale i datori di lavoro interessati agli ammortizzatori ... Leggi su ilparagone

Albertop1981 : RT @nadiarizzo1210: 13 luglio 1954 Moriva FRIDA KAHLO 'Sono nata con una rivoluzione È in quel fuoco che sono nata,pronta all’impeto del… - LinaFerris : Vi segnalo il week end di fuoco del mio Club Privè... Venerdì 24 Luglio....Sabato 25 Luglio ...Domenica 26 Luglio M… - m_mo1506 : RT @nadiarizzo1210: 13 luglio 1954 Moriva FRIDA KAHLO 'Sono nata con una rivoluzione È in quel fuoco che sono nata,pronta all’impeto del… - ScenaTeatroSa : Dopo un fine settimana di fuoco,di successi,vi aspettiamo giovedì 16 luglio ore 21.00 per 'Omaggio a Ruccello' con… - Marcell78225090 : RT @nadiarizzo1210: 13 luglio 1954 Moriva FRIDA KAHLO 'Sono nata con una rivoluzione È in quel fuoco che sono nata,pronta all’impeto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio fuoco Dal Consiglio Ue allo scostamento di bilancio, luglio di fuoco per i conti pubblici italiani Il Sole 24 ORE Incendio all'Appio Latino, ristorante distrutto dalle fiamme: indaga la polizia

E' successo nel pomeriggio del 12 luglio in via Enea, all'altezza del civico 56 ... Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Appio per le indagini del caso. Per permettere ...

Si sono perse nella zona di Castione Vigili del fuoco recuperano tre ventenni

Tre ragazze ventenni del Milanese si sono perse nella zona di Monte Cornetto sopra Castione della Presolana. È successo domenica 12 luglio, nel pomeriggio. Le tre giovani sono state recuperate dai Vig ...

E' successo nel pomeriggio del 12 luglio in via Enea, all'altezza del civico 56 ... Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Appio per le indagini del caso. Per permettere ...Tre ragazze ventenni del Milanese si sono perse nella zona di Monte Cornetto sopra Castione della Presolana. È successo domenica 12 luglio, nel pomeriggio. Le tre giovani sono state recuperate dai Vig ...