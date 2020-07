La Serie A non riparte: ascolti crollati e passioni diverse per i Millenials (Di lunedì 13 luglio 2020) ascolti crollati per la Serie A. Il post-Covid sembra aver diminuito l’interesse verso il calcio degli italiani. ROMA – ascolti crollati per la Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la ripartenza non è stata quella prevista da parte della Figc con numeri molto più bassi rispetto a quelli preventivati. Le partite disputate non riescono ad entrare nella top te della classifica con le due sfide tra Inter e Juventus che hanno registrato uno share intorno al 5%. Problemi registrati anche per i programmi di commento. Mediaset si è vista costretta a cancellare TikiTaka per fare spazio a Pressing Serie A in onda su Italia 1 e non su Rete 4. Dati bassi anche per la Domenica Sportiva mentre sono ... Leggi su newsmondo

