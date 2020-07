La crisi spiazza la destra ma anche la sinistra (Di lunedì 13 luglio 2020) La pandemia, dice l’Istat, ha aggravato le disuguaglianze e colpito soprattutto i soggetti più fragili. Questa prima lettura rafforza la previsione che in autunno possa esplodere il malessere. La destra si appresta a cavalcarlo, il governo a reperire risorse per attenuarlo. A chi se non alla sinistra il compito di individuare le nuove fratture sociali, aggiornare le mappe delle disuguaglianze, rappresentarne i nuovi soggetti, offrire sbocchi al malessere? E quello di interagire con le tante energie, soprattutto giovanili, impegnate nel … Continua L'articolo La crisi spiazza la destra ma anche la sinistra proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Saper stare nei cambiamenti. Prospettive formative nel tempo della crisi

La crisi determinata dalla pandemia di Covid-19 incombe e minaccia il nostro tempo, accelerando processi disgregativi che erano già in corso da almeno un decennio. Le profonde trasformazioni in atto n ...

