John Travolta ‘Ha perso la sua battaglia contro il cancro’: l’annuncio è avvenuto tramite i social (Di lunedì 13 luglio 2020) Grave lutto per John Travolta: dopo la perdita di suo figlio Jett all’età di 16 anni nel 2009, ha perso anche sua moglie Kelly Preston per una grave malattia. Lo straziante messaggio di addio dell’attore commuove il web. Grave lutto per John Travolta: addio alla moglie Uno degli attori più amati del panorama cinematografico internazionale è, senza alcun dubbio, John Travolta. L’attore è stato protagonista di numerose pellicole di successo che l’hanno consacrato sul grande schermo ma la sua vita privata è segnata da due perdite. Nel 2009, ha perso suo figlio Jett all’età di 16 anni mentre era in vacanza Bahamas Dopo undici anni da allora, ... Leggi su howtodofor

