Inter-Torino, Longo: “Potevamo portare a casa un risultato diverso. Concentrati sulla prossima partita” (Di martedì 14 luglio 2020) Moreno Longo al termine del match tra Inter e Torino L’allenatore del Torino Moreno Longo al termine del match perso contro l’Inter per 3 a 1 e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘San Siro’ ai microfoni di Sky Sport. “Fa male questo ko perché c’erano i pressupposti per fare un altro tipo di gara. Aver dato la possibilità all’Inter di andare in vantaggio nel secondo tempo dispiace: abbiamo preso due gol evitabili. La squadra deve combattere per cercare di trovare la salvezza, ne siamo tutti consapevoli: non cambia nulla dopo questa partita. L’Inter è stata più brava di noi oggi, ora ci sono altre sei ... Leggi su intermagazine

